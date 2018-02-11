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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 04:20 | Son Güncelleme

Harekatta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın İzmir'deki babaevinde yas var

İZMİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın (28) İzmir'deki babaevinde yas var.

Şehit Akdoğan'ın Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına iletti.

Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Zeki ve anne Fatma Akdoğan gözyaşı döktü.

Şehadet haberini alan ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Ali Akdoğan'ın harekat öncesi Fatma Akdoğan'ı arayarak, "seni çok seviyorum anne" dediği öğrenildi.

Şehidin erkek kardeşi Gökhan Akdoğan'ın da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaptığı bildirildi.

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Afrin Ali Akdoğan şehit YAŞ

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