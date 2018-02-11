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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor

KİLİS (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin çatışma Suriye

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