KİLİS (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.