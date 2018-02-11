KİLİS (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.
Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!
Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü
Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi
Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı
'Türklerden gelen mesajlardan bıktım'
Kazada ölen arkadaşına, 'Ben sana gitme demedim mi?' diye ağıt yaktı
CHP'de Aylin Nazlıaka tartışması
Türkiye'nin korkunç cinayetler işleyen seri katilleri
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum