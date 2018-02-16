Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'a ulaştı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen aralarında askeri ambulanslarında bulunduğu zırhlı personel taşıyıcılar kente geldi.
Daha sonra askeri araçlar sınır birliklerine yönlendirildi.
Vatandaşlar askeri araçların geçişi sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulundu.
Osmaniye'den sınır birliğine görevlendirilen bir uzman çavuş, memleketi Hatay'da kendisini karşılayan yakınlarıyla hasret giderdi. 10 yaşındaki Umut Ünal da asker ağabeyini elinde Türk bayrağıyla karşıladı.
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