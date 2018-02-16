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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 21:21 | Son Güncelleme

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü harekatta yaralanan Uzman Çavuş Kayacı, tedavisinin ardından Çankırı'daki kayınpederinin evine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakan Kayacı (29), Çankırı'daki kayınpederinin evine getirildi.

Harekatta yaralanmasının ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Kayacı, buradaki müdahale sonrası Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gazi Kayacı, tedavisi sonrası ambulans ile Çankırı'da polis memuru olan kayınpederi Seyhan Töremiş'in polis lojmanlarındaki evine getirildi.

Kayacı, polis lojmanları önünde Töremiş'in yanı sıra yakınları ve vatandaşlarca karşılandı.

Töremiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, damadının 4 Şubat'ta harekat sırasında yaralandığını ve Ankara'da iki kez ameliyat olduğunu söyleyerek, "Şu an durumu iyi, 45 günlük bir istirahat verdiler. Vatan sağ olsun, vatana hep böyle evlat yetiştirebilsek." diye konuştu.

Harekatın devam ettiğine işaret eden Töremiş, "Şehit ve yaralılarımız var. Allah hepsinin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Afrin çankırı operasyon Zeytin Dalı Harekatı

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