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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 20:47 | Son Güncelleme

Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roketli saldırı düzenlendi - Kocabeyli köyü yakınlarındaki bir evin bahçesine düşen roket nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı

KİLİS (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e düzenlenen roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden atılan roket, Kocabeyli köyü yakınlarında bir evin bahçesine düştü.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini ateş altına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Suriye terör örgütü PYD/PKK

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