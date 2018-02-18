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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 02:46 | Son Güncelleme

Harekatta şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Şahin'in cenazesi Samsun'a getirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda şehit olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi, Samsun'a getirildi.

Hatay'daki törenin ardından Şahin’in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na uğurlandı.

Burada şehit Şahin'in cenazesi, yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Osman Varol, CHP Samsun Milletvekilli Kemal Zeybek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz ile askeri yetkililer tarafından karşılandı.

Havalimanındaki törenin ardından şehidin naaşı, Havza Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehidin cenazesi, Kevser Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Demiryurt Mahallesi'nde son yolcuğuna uğurlanacak.

Bu arada şehidin yakınlarının evine Türk bayrağı asılarak mahallede taziye çadırı kuruldu.

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Havza şehit Zeytin Dalı Harekatı

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