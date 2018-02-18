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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 19:32 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin'in Yukarı Hacıkanlı köyünü PYD/PKK'dan temizledi - Afrin'de teröristlerden arındırılan yerleşim birimi ve stratejik nokta sayısı 66'ye ulaştı

AZEZ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Yukarı Hacıkanlı köyünü teröristlerden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Yukarı Hacıkanlı köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 45'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 66 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Azez ÖSO TSK zeytin dalı

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