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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:08 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor

KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Bu kapsamda Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu. Kent merkezinden de görülebilen atışların ardından terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Kilis Zeytin Dalı Harekatı

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