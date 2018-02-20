KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat devam ediyor.
Bu kapsamda Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu. Kent merkezinden de görülebilen atışların ardından terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.
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