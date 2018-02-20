HABER

Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:17 | Son Güncelleme

Harekatın başlangıcından bu yana 1715 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları düzenlendi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715 oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir’e 10 yeni otopark

İzmir’e 10 yeni otopark

Şehit kadınlar unutulmadı

Şehit kadınlar unutulmadı

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

Köpeğin hırsızlara karşı amansız mücadelesi

“VEDAŞ işi sıkı tutuyor”

“VEDAŞ işi sıkı tutuyor”

Kendi arabasını başkasının sattığını öğrenince polise koştu

Kendi arabasını başkasının sattığını öğrenince polise koştu

Aydın Büyükşehir Belediyesinden Yaykın Mahallesi’ne destek

Aydın Büyükşehir Belediyesinden Yaykın Mahallesi’ne destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.