Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları düzenlendi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715 oldu.