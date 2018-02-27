Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, obüs topları ve çoklu roketatarlarla ateş altına alındı.
Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, obüs topları ve çoklu roketatarlarla vuruluyor.
Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatı da sürüyor.
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