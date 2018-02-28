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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:18 | Son Güncelleme

Afrin'deki terör mevzileri, obüs toplarıyla vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, obüs toplarıyla vuruluyor.

Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçların sınır hattına sevkiyatına devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Zeytin Dalı Harekatı

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