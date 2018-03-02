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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:08 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 3 askerin şehit olduğu duyuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 3 askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ve Afrin'de icra edilen operasyonlar sırasında 3 askerin şehit düştüğü, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

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Afrin Genelkurmay Başkanlığı Zeytin Dalı Harekatı

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