Zeytin Dalı Harekatı

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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 01:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de yaşanan çatışmaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı

DAKAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.

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