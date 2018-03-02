Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) Isparta'da yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Yazısöğüt Köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini baba Durmuş Açıkkol ile diğer aile yakınlarına iletti.

Şehit haberini duyan aile yakınları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve sokağındaki diğer evlere de Türk bayrakları asıldı.

Isparta Belediyesi ekipleri şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın da aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Açıkkol'un 4 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.