KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla başlatılan harekat devam ediyor.

Bu kapsamda Afrin kırsalında akşam saatlerinde belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vurulurken yapılan atışların bir kısmı kent merkezinden de görüldü.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.