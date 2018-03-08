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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:03 | Son Güncelleme

TSK: - "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes kontrol altına alınmıştır"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

TSK'dan yapılan açıklamada, hareket kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığı açıklandı.

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cinderes Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı

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