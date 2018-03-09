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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Hatay'a gelen komandolar sınır birliklerine sevk edildi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar Hatay'a geldi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçesine ulaştı.

Komandolar, daha sonra sınır birliklerine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Zeytin Dalı Harekatı

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