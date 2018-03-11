HABER

Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin'de Küçük Çakmak, Alemdar ve Kafer Batna köyleri ile ilçe merkezine bağlı stratejik öneme sahip Bocite Dağı'nı teröristlerden kurtardı - Gün içerisinde teröristlerden temizlenen nokta sayısı 18'e yükseldi

AFRİN / ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de Küçük Çakmak, Alemdar ve Kafer Batna köyleri ile ilçe merkezine bağlı stratejik öneme sahip Bocite Dağı'nı teröristlerden temizledi.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Küçük Çakmak ve Alemdar köyleri ile ilçe merkezine bağlı Kafer Batna köyü ve stratejik öneme sahip Bocite Dağı'nı YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Afrin ilçe merkezinin güneybatısında yer alan Bocite Dağı, ilçe merkezine yönelik harekatta kritik öneme sahip.

Gün içerisinde TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Hocamali, Savan Kabir, Çançanlı köyleri ile ilçenin güneybatısında Cinderes'e bağlı Kane Kauer, Tellef, Kocaman köyleri, kuzeydeki Bülbül beldesinin Solaklı ve Alibey köyleri ve ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul ve Kavkabah köyünü YPG/PKK-DEAŞ'lı teröristlerden arındırdı.

İlçenin kuzeydoğundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri de sabah saatlerinde terörden temizlenmişti.

Harekatta, Cinderes-Afrin yolu üzerinde stratejik önemdeki Bableit Havaalanı da bugün teröristlerden kurtarılmıştı.

Böylece gün içerisinde kurtarılan nokta sayısı 18'e ulaşırken, harekat kapsamında bir günde ele geçirilen en çok nokta sayısına ulaşılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 151'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 189 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin ÖSO TSK zeytin dalı

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

İlginizi Çekebilir

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

O anketten dikkat çeken sonuçlar: En güvenilir kurum ne çıktı

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİDDER’den Mehmetçiğe destek

MİDDER’den Mehmetçiğe destek

Kocaeli’nin Manavlarının tarihi tarih sempozyumuna taşındı

Kocaeli’nin Manavlarının tarihi tarih sempozyumuna taşındı

AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (4)

Alaplı’da köy yolları sürücülerin tepkisini çekiyor

Alaplı’da köy yolları sürücülerin tepkisini çekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.