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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 22:09 | Son Güncelleme

Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri

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