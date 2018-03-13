Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın naaşı askeri uçakla memleketi Ordu'ya getirildi.

Askeri kargo uçağıyla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen cenaze, şehidin eşi Ayşe Kart'ın yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu milletvekilleri Oktay Çanak ve Ergün Taşçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile protokol üyeleri ve vatandaşlarca karşılandı.

Şehit Kart'ın askeri tören mangasınca alınan ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, cenaze aracıyla Ünye İlçe Meydanı'na götürüldü.

Bu sırada havalimanı ile Ünye ilçesi arasındaki karayolunda konvoy oluşturuldu.

Şehit Uzman Çavuş Taner Kart'ın (29) 8 ay önce evlendiği ve Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevliyken 6 ay önce operasyon bölgesine gittiği öğrenildi.