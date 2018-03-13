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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin'de Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köylerini teröristlerden temizledi

AFRİN/İSTANBUL (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Masaracık, Afrin'in Cinderes beldesine bağlı Karabaş ile Afrin ilçe merkezine bağlı Aşağı Kefer Dali köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Bu üç köyle 180'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 217 bölge kontrol altına alınmış oldu.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

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Zeytin Dalı Harekatı

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