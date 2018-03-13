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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Şeyh Abdurrahman ve Kela köylerini teröristlerden temizledi - Gün içinde alınan köy sayısı 7'ye ulaştı

AFRİN/ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 2 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Şeyh Abdurrahman ile Şeyh Hadid beldesine bağlı Kela köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Gün içinde Masaracık, Karabaş, Aşağı Kefer Dali, Mağaracık ve Dermeşkanlı köyleri kurtarılmıştı.

Böylece sabah saatlerinden bu yana 7 köy ele geçirilmiş oldu.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 182'si köy ve 37'si kritik nokta olmak üzere 219'e yükseldi.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezlerinde kontrol sağlandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

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Zeytin Dalı Harekatı

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