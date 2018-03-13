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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonlarda bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında bir askerin şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Zeytin Dalı Harekatı

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