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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Harekatın başlangıcından itibaren 3444 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3444 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3444 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı

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