Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Harekat kapsamında Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcılarının da yer aldığı askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine geldi.
Askeri araçlar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
Askeri helikopterlerin Afrin bölgesinde uçuş yaptığı görüldü.
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