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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince harekatın başlangıcından bu yana 3524 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3524 oldu.

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Afrin Genelkurmay Başkanlığı terörist sayısı Zeytin Dalı Harekatı

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