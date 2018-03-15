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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 19:33 | Son Güncelleme

Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar ve askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar ile askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

Komandolar ve askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, askeri helikopterlerin Afrin bölgesinde uçuş yaptığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Suriye Türkiye Zeytin Dalı Harekatı

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