Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kır'ın (25) cenazesinin getirilişi sebebiyle Erzurum Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan askeri tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Kır'ın cenazesi Erzurum İl Müftü Vekili Fikrullah Çakmak'ın okuduğu duanın ardından Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa ılıcalı, şehidin ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit teğmenin cenazesi kentteki Narmanlı Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.