AFRİN/İDLİB (AA) -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.
Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.
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