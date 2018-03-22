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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Afrin'in Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini teröristlerden temizledi

AFRİN/İDLİB (AA) -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

İşte terör örgütünün muharebe merkeziİşte terör örgütünün muharebe merkezi
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Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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