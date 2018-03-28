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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

Afrin'in Samatek köyünde yapılan arama faaliyetinde, teröristlere ait 2 ayrı sığınakta muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Samatek köyünde yapılan arama faaliyetinde, teröristlere ait 2 ayrı sığınakta muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin'in Samatek köyünde yapılan arama faaliyetinde teröristlere ait 2 ayrı sığınakta muhtelif silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğu bildirildi.

TSK, sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemelere ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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Afrin Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı

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