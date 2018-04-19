Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kafer Safran bölgesinde tespit edilen tökez teli düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Harekat kapsamında, Kafer Safran bölgesinde tespit edilen bir tökez teli düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.