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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 00:11 | Son Güncelleme

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çobanoğlu'nun Bursa'daki babaevine şehadet haberi ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun Bursa'daki baba ocağına şehadet haberi verildi.

TSK ve ÖSO tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Dermeşkanlı köyünde teröristlerin bölgeye döşedikleri bir mayının patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit düştü.

Şehit Çobanoğlu'nun şehadet haberi merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki baba ocağında aileye bildirildi.

Babaevine Türk bayrağı asılırken, şehidin naaşının bugün Mihraplı Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenazesi namazının ardından Hamitler Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

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Afrin Bursa şehit Uzman Çavuş Zeytin Dalı Harekatı

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