HABER

Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 06:51 | Son Güncelleme

Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 19 Nisan'da Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

TSK duyurdu! ÖldürüldülerTSK duyurdu! Öldürüldüler
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklamasıABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haberYargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin şehit TSK Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'lı teröristlerin üstünden Kanada tüfeği çıktı

PKK'lı teröristlerin üstünden Kanada tüfeği çıktı

Mete Yarar: Münbiç'ten önce Kandil'e operasyon yapılacak

Mete Yarar: Münbiç'ten önce Kandil'e operasyon yapılacak

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı çete suçundan tutuklandı

Zekeriya Öz'ün gizli tanığı çete suçundan tutuklandı

Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.