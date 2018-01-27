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'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (9)

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 38 dakika önce

BİR TERÖRİST YAKALANDI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi'nin karşısındaki sınır bölgesinde, terör örgütü PKK/PYD üyesi 1 kişi, askerlerce yakalandı. Yakalanan terörist, mahkemeye çıkartılmak üzere ilçeye getirildi. Öte yandan, 'Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği' Reyhanlı ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'nin izniyle Reyhanlı TOKİ konutlarındaki bloklardan birine büyük boyutlu Türk bayrağı astı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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