HABER

Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için halkı sokağa dökmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 11 kişinin yargılanmasına başlandı - Tutuklu sanıklar Fadime Çelebi ve Onur Hamzaoğlu'nun tahliyelerine karar verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için halkı sokağa dökmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 11 kişinin yargılanmasına başlandı.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanvekili Fadime Çelebi ve Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ile tutuksuz sanıklar Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüleri Özlem Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez ile Sosyalist Dayanışma Platformu Eş Sözcüsü Keziban Konukcu Kok katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz alan avukat Pınar Akdemir, tutuksuz sanıklar Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay, Musa Piroğlu ve Tülay Hatimoğulları'nın milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince ismi geçen sanıklar yönünden dosyanın durmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar, durdurulma talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı başlattı.​

Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptıkları açıklamalarla "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Cihan Şahin, sanıklara isnat edilen suçun vasfı ve mahiyeti, delillerin tam toplanmamış olması ve adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Çelebi ve Hamzaoğlu'nun üzerilerine atılı eylem nedeniyle delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve kovuşturmada gelinen aşama itibarıyla kaçma şüphelerinin bulunmamasından dolayı tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde terör propagandası yapanlar hakkında 9 Şubat 2018'de soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden11 hakında dava açılmıştı.

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
Acıgöllüler, çöp kamyonunda köpek katliamı iddiasına tepki gösterdiAcıgöllüler, çöp kamyonunda köpek katliamı iddiasına tepki gösterdi
Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Cihan Şahin Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özd Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanvekili Fadime Çelebi Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar Sosyalist Dayanışma Platformu Eş Sözcüsü Keziban Konukcu Kok Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüleri Özlem Eylem Tuncael Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Zeytinburnu'nda korkutan yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda korkutan yangın

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

OHAL sonrası için hazırlanan kanun teklifi kabul edildi!

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.