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Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 02:32 | Son Güncelleme 2 saat önce

Türk savaş uçaklarının Afrin’e yönelik operasyonların ardından YPG’nin elindeki Menbiç'i de vurarak Zeytin Dalı Harekatı’nı genişlettiği ileri sürüldü.

Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk savaş uçaklarının, Afrin'e yönelik operasyonların ardından YPG'nin elindeki Menbiç'i de vurarak Zeytin Dalı Harekatı'nı genişlettiği iddia edildi.

Yeni Şafak, Menbiç'teki Seyyade ve Dendeloğlu köylerinde bulunan YPG karargâhlarının Türk savaş uçaklarınca imha edildiğini ileri sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinde Trump, Türkiye'nin operasyonlarını sınırlı tutmasını ve en kısa sürede sonlandırılmasını istemişti. Trump, Menbiç'teki ABD güçlerini kastederek, TSK ile Amerikan askeri arasında gerilimden kaçınılması çağrısını yapmıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı döneminde ABD bayrağı asılan köyler arasında yer alan Seyyade köyü aynı zamanda ABD askerlerinin de devriye gezdiği noktalar arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk savaş uçakları YPG Afrin Menbiç Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Menbiç e girmezsek zaten herşey boş ve anlamsız olur.Akp ilk kez doğru birşey yap.Şu menbiç e gir.Menbiç e girilirse bir daha Bopçu demem size:))Girmezseniz valla billah Bopçusunuz.
Daha dur be Trump, yeni başladık. Geçirdiğiniz çuvalların da öcünü alacağımız zaman gelecek. Unuttuk sanmayın. İçimizde köz gibi duruyor.
milli bekamız için tüm suriyeye kısa zamanda operasyon yapcaz
Haydi hayırlısı,inş.Tramp ta görecek Dünyada görecek.Karşınızda eski Türkiye yok,ensesine vurup ağzındakini alacağınız,bu sizi rahatsız ediyor demi,öyle büyük Amerika süper güç falan da değilmişsin yaa,gözünde büyütmüş seni insanlar.üç beş çapulcu terörist desteklemekle olmuyor bu işler.teröristler le iş birliği içindesiniz teröristten medet umuyonuz yazık yaa,zaten yıllardır teröristleri destekliyonuz.bunu bilmeyen yok,neler vadediyonuz teröristlere de istediklerinizi almak için onları kullanıyonuz,o vatan hainleride inanıyolar size devletçik kuracaksınız onlara diye,,,maşanız oluyolar
Herşey bu kadar güllük gülistanlık olamaz. İlla ki karşı hamle yapacak puştlar. Rusya bize yardım ederse çok büyük değişiklik olur küresel olarak.
Bütün Türkiye'de halk olarak Bayraklarımızı alıp yürüyüş yapmalıyız,Dualar okumalıyız Askerimize Ordumuza destek sevgi birlik beraberlik içinde onların yanlarında olduğumuzu göstermeliyiz.EN BÜYÜK ASKER BIZIM ASKER,,,TÜRK ASKERİ Allah yardımcınız olsun
@gul_yaz81419 mynet böyle yorumları beğenmeyenleri direk emniyete bildirmeli şu yorumu beğenmeyen herkes vatan hainidir açık ve net şu yorumda an itibaiyle 3hain var 50-50 içimizdekileri temizlemeden mutlak zafere de imza atamayız
Terör propagandası yapan sayfa , kişi veya kuruluşları paylaşıp , paylaştırıp spam atmak yerine “EGM” siber ihbar bölümüne şikayet etmeniz kişi veya kişilerin ceza almasına olanak sağlayacaktır . Bizim ya da sizin bu tür olayları paylaşarak afişe etmenin anlamı yoktur . siber@egm.gov.tr adresine şikayet ediniz
Haydi hayırlısı,inş.Tramp ta görecek Dünyada görecek.Karşınızda eski Türkiye yok,ensesine vurup ağzındakini alacağınız,bu sizi rahatsız ediyor demi,öyle büyük Amerika süper güç falan da değilmişsin yaa,gözünde büyütmüş seni insanlar.üç beş çapulcu terörist desteklemekle olmuyor bu işler.teröristler le iş birliği içindesiniz teröristten medet umuyonuz yazık yaa,zaten yıllardır teröristleri destekliyonuz.bunu bilmeyen yok,neler vadediyonuz teröristlere de istediklerinizi almak için onları kullanıyonuz,o vatan hainleride inanıyolar size devletçik kuracaksınız onlara diye,,,maşanız oluyolar
suriyeyimi alalım emerika
Eğer haber doğru ise , bizimkiler sebepsiz vurmaz bizimkilerin vardır bir bildiği ,vurduysalarda vurmadıysalarda helal olsun ! Ey millet savaştayız her an herşey olabilir. Orada ne olup bitiyor, ne yaşanıyor kesin olarak bilmiyoruz. Yola çıktık bir kere amacımız belli bize karşı duran fitne bitene kadarda mücadele durmayacak, Bu afrin olmuş menbic olmuş farketmez. Allah Askerimizin ordumuzun yardımcısı olsun.
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