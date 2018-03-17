-"Zeytin Dalı Harekatı gölgesinde yüz binlerce insan yaşıyor"

RİYAD (AA) - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Nasır el-Hariri, tıpkı el-Nusra'nın Suriye topraklarından çekilmesini talep ettikleri gibi terör örgütü PKK/PYD'nin de Afrin bölgesini terk etmesini istediklerini söyledi.

Hariri, Suriye devrimi 7. yıl dönümü münasebetiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, zorluklar ve çilelerle geçen 7 yıl boyunca Suriyelilerin katliam, göç ve yıkımla karşılaştığını belirtti.

"Bugüne kadar 500 binden fazla şehit veren ve 2 milyona yakın yaralısı olan Suriye halkının, devrimi tamamlama konusundaki umutlarını koruduğuna" vurgu yapan Hariri, sığınmacı ve göçmen durumuna düşen Suriyelilerin sayısının 12 milyonu aştığına, rejim güçleri tarafından alıkonulanların ise 250 binden fazla olduğuna dikkati çekti.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanmamış insani bir faciadan" söz ettiklerinin altını çizen Hariri, Suriye rejiminin sürekli olarak siyasi çözüm fırsatlarını boşa çıkarma ve bu yöndeki uluslararası çabaları engelleme konusunda ısrar ettiğini aktardı.