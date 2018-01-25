Zeytin Dalı Harekatı için Hatay'a giden Mehmetçik'e coşkulu uğurlama

Erzurum'daki 109. Topçu Alayından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'a gönderilen bir grup asker, silah arkadaşlarınca tekbirlerle uğurlandı.
Kentteki 9. Kolordu Komutanlığına bağlı 109. Topçu Alayında görevli yaklaşık 100 asker, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Hatay'a gitti.
Kar yağışı altında, zırhlı araçlar ile birliklerinden çıkan askerler, birliğin bahçesinde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları olan silah arkadaşlarınca "Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber" nidalarıyla uğurlandı.
Kendilerine selam veren silah arkadaşlarının coşkulu tezahüratı eşliğinde uğurlanan askerlerin Hatay'da konuşlandırılacağı ve daha sonra Afrin'e sevk edilebileceği belirtildi.
(AA)
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