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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Horoz bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:41 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Horoz bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin'e hava harekatı

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