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Zeytin Dalı Harekatı'nda flaş gelişme! İki köy daha temizlendi!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 13:01 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Nisriyye ve Dükkan köylerini PYD/PKK'dan temizledi. 21'inci güne girilen harekâtta, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 oldu

'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 4 gün ara verilen hava harekatının gece yarısı başlamasıyla operasyon, hız kazandı. Afrin'deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan ateş altına alınmaya başlandı. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Nisriyye tepesi ile köyünü ve Dükkan köyünü PYD/PKK'dan aldı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 26'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 43 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

F-16'LAR YENİDEN AFRİN SEMALARINDA

Kilis ve Hatay'ın ilçelerini hedef alan roket ve havan saldırılarının engellenmesi ile sınırdaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi amaçlanan harekatta, en son 4 Şubat Pazar günü hava operasyonu yapılmıştı. Afrin bölgesinde, 5 gün sonra, gece yarısı uçak sesleri yeniden duyulmaya başlandı. Uçaklar, art arda Afrin'deki terör hedeflerini havadan bombaladı. Bu sırada, sınır hattında konuşlu birlikler de havadan hedef alınan terör mevzilerini, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına aldı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan askerler anlatıyor: Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan askerler anlatıyor:

BOMBARDIMAN SABAH DA DEVAM ETTİ

Gece yarısı başlayan bombardıman, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Afrin'in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları, TSK'ya ait savaş uçakları, obüs ve roketatarlarla ateş altına alındı. Havadan ve karadan vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye tarafından da görülürken, sınır hattında uçak hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.

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HAREKÂT, YENİDEN HIZ KAZANDI

Öte yandan 4 Şubat'tan beri sessizliğin hakim olduğu bölgede, hava hareketliliğinin başlamasıyla harekat da yeniden hız kazandı. Havadan ve karadan ateş altına alınan bölgelerin teröristlerden temizlenmesine yönelik TSK birlikleri ve ÖSO unsurlarının operasyona başladığı bildirildi. Kritik bölge olarak görülen Bafelyun Tepesi'nin teröristlerden alınmasına yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, yine Afrin'in, teröristlerin denetiminde olan, Türkiye'ye roket ve havan saldırılarının yapıldığı bilinen Kefer Cenne köyünün de ele geçirilmesi için taarruz başlatıldığı kaydedildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1062 OLDU

Genelkurmay Başkanlığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 21'inci güne girilen harekatta, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytindalı Harekatı Afrin TSK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Cumhurbaşkanımız ' bunlar daha ısınma faaliyetleridir. Yakında ağır hamlelerimiz olacak ' dedi. Allah kahraman ordumuza güç , kuvvet keskin zeka ihsan eylesin. Allahım bu mübarek günde dularımızı kabul et.
AA..HANI MİHRAÇ URAL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ 1 HAFTADA ŞAM'DA CUMA KILIYORDUK... PYD ESKORTLUGUNDA SULEYMAN ŞAH TÜRBESİ'Nİ KAÇIRMAK ZAFERDI HANI PYD LIDERI SALİH MUSLIM SARAYLARDA AĞIRLANIRKEN STRATEJIK DERINLIKTI.SIMDI VATAN EVLATLARI CANI ILE CUKURDAN CIK
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