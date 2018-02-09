Zeytin Dalı Harekatı'nda flaş gelişme! İki köy daha temizlendi!

'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 4 gün ara verilen hava harekatının gece yarısı başlamasıyla operasyon, hız kazandı. Afrin'deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan ateş altına alınmaya başlandı. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Nisriyye tepesi ile köyünü ve Dükkan köyünü PYD/PKK'dan aldı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 26'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 43 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

F-16'LAR YENİDEN AFRİN SEMALARINDA



Kilis ve Hatay'ın ilçelerini hedef alan roket ve havan saldırılarının engellenmesi ile sınırdaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi amaçlanan harekatta, en son 4 Şubat Pazar günü hava operasyonu yapılmıştı. Afrin bölgesinde, 5 gün sonra, gece yarısı uçak sesleri yeniden duyulmaya başlandı. Uçaklar, art arda Afrin'deki terör hedeflerini havadan bombaladı. Bu sırada, sınır hattında konuşlu birlikler de havadan hedef alınan terör mevzilerini, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına aldı.