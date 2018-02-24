HABER

Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci aşamaya geçiliyor, Afrin kent kuşatması başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 06:32 | Son Güncelleme

Ankara, “Zeytin Dalı”nın ikinci aşaması için harekât planını masaya yatırdı. Perşembe gecesinden itibaren Afrin ile 4 yerleşimde meskûn mahal operasyonları için kuşatma başlatılacak. Terör örgütü PKK/PYD’nin nefesini kesmek için Tel Rifat hattı kontrol altına alınacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 35’inci gününde ikinci aşamaya geçiliyor. Operasyonun ilk aşamasındaki hedeflere ulaşıldığını kaydeden askeri kaynaklar, 415 kilometrelik bir alanın temizlendiğini ve Afrin’in yüzde 25’inin kontrol altına alındığını belirtiyor.

OPERASYON HAZIRLIĞI

Gazete Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in haberine göre, terör örgütünün rahat hareket edebileceği kırsal kesimde operasyon tamamlanırken, 5 bin 800 teröristi kırsalda konuşlandıran örgütün, harekâtın ilk 17 gününde teröristlerin büyük bölümünü geri çektiği gözlendi. 7 noktada cepler oluşturan, ardından cepleri birleştiren TSK, ‘meskûn mahal operasyonu’ için hazırlıklarının sonuna yaklaştı. Lojistik desteğini Türkiye sınır hattında tutan TSK, alan hâkimiyetini sağlamasının ardından 7 noktada Suriye içinde üs kurulumuna hız verdi.

Doğu ve Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında eşgüdümlü çalışan JÖH’ler ve PÖH’ler, ilk kez sınır ötesi operasyonda bir arada olacak. Operasyonda, Kara Kuvvetleri’ne bağlı askeri birlikler de yer alacak.

Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyorAfrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor

JÖH, PÖH ve TSK’ya bağlı unsurların operasyon alanında eşgüdümünü sağlamak üzere teknik ayrıntılar da eşzamanlı yürütülüyor. Sahada teröristlerin silahlarının sesi ile karışmaması için güvenlik birimlerin silahları ve teknik teçhizatı eşleştirildi. Benzer uygulama Hendek operasyonlarında da uygulanmıştı. Bölge kodları kuruldu. Teknik cihazlarda kullanılacak parolalar belirlendi. Kriptolu telsizlerin hangi birimlerde olacağı netleştirildi.

KENT MERKEZİ 14 BÖLGEYE AYRILDI

Kent kuşatmasını perşembe gününden itibaren başlatacak olan güvenlik birimleri, kent merkezini ve çevresindeki yerleşim birimlerini 14 bölgeye ayırdı. Operasyonel alan hareketliliğinin sağlıklı takibi ve bölgeler arasında sızmaların önlenmesi için belirlenen bu yöntemle daha önceki operasyonlarda başarı sağlanmıştı. Terör örgütü PKK/PYD ve YPG’nin Afrin kent merkezindeki 114 hedefi, yerel istihbarat ağından alınan bilgiler ve operasyonun başladığı ilk günden beri İHA’larla yakın takibe alınmıştı. Güvenlik birimleri, Afrin’de öncelikli hedeflerin örgütün mevzilendiği 114 bina olacağını belirtti.

NEFES BORUSU 'TEL RİFAT'

6 gündür rejim ile birlikte hareket eden paramiliter güçler, Afrin’de PKK/PYD’ye destek vermek üzere geçiş yapmaya çalışmıştı ancak top atışları ve SİHA’larla bu yapılar geri çekilmişti. Afrin’de, örgütün nefes borusu haline gelen Tel Rİfat birinci derece hedef olacak. Silahlı grupların Şii Nubl ve Zehra bölgelerinden geçiş yapmaları ve örgütün kaçışı önlenecek. Kuşatma sonrasında kent içindeki sivillerin kenti terk etmeleri için 4 farklı noktadan koridorların oluşturulması planlanıyor. Azez ve İdlip hattında AFAD ve Kızılay 5 ayrı senaryo üzerinden hazırlıklarını tamamlamış durumda.

TSK bünyesindeki Sakarya çok namlulu roket atarların (ÇNRA) menzili 40 kilometreyi buluyor.

Afrin'de son durum! 3 köy daha YPG'den temizlendi!Afrin'de son durum! 3 köy daha YPG'den temizlendi!
Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı... Afrin'den ilginç fotoğrafGüvenlik uzmanı Ağar paylaştı... Afrin'den ilginç fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı Afrin Son dakika Kuşatma afrin'de son durum

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

İlginizi Çekebilir

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

Okuyucu Yorumları 15 yorum
davul un sesi uzaktan hoş geliyor, ordaki halk barzani gibi degil birakip kacmaz, yerlerini yurtlarini birakmazlar zararli tsk ve öso olur. siz ancak 500 aşan şehit sayisini 40 50 diye millette yutturmaya calisirsiniz.
@gercek_2018 geçmiş olsun hewalcan..Yine rahatsızlanmışsın galiba
Hadi cesur heval Sende gitsene afrindeki hevallere yardıma memleket temizlensin böylece sizin gibi hırsız kansız vatan haini kopeklerden
kacacak bir yerleri yok zaten, ama senin dediğin gibi çatışmıyorlar salya sümük ağlayarak teslim oluyorlar. "abi abi bizi zorla kaçırıp bize silah verdiler, bizi korkuttular, bize parmak gösterdiler çok korktuk mecbur kaldık " diye ağlıyor hevaller.
@gercek_2018 Senin Hevaller, şu an Afrin'de silah bıraksalar yada çekip gitseler ve ortada dımdızlak kalacak olan batılı ,özel kuvvetler, lejyonerler, Paralı askerleriyle başbaşa kalsak varya...
@gercek_2018 sen rahat ol Türk askeri ve polisi gerdiği yerden boş çıkmaz teröristlerin alayı afrinden SAG OLARAK CIKMAYACAK üçbeş çapulcuya papuc bırakmayız asıl ölen teröristlerin TV ler % 10 söylüyor .)))
SURİYE SORUNU;7 YIL ÖNCE ABD,KATAR VE SUDİİ ARAB TAYYİBE GELEREK ESADI DEVİRELİM DER.TAYYİP ŞAM VE HALEBİ ALARAK BÜYÜK OSMANLI DEVLETİNİ KURMA HAYALİ İLE KABUL EDER.KENDİSİ PADİŞAH VE HALİFE OLACAKTIR.TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE YE TERÖRİST VE SİLAH GÖNDERİRLER.BU KANUNLARIMIZA GÖRE SUÇTUR.ESAD TAM YENİLECEKKEN RUSYA VE İRAN SURİYE YE GELEREK ESADI KURTARIR.TAYYİBİN SUNNİ CİHATÇI TERÖRİSTLERİ YENİLEREK ÖNCE HALEBE SONRA İDLİBE ÇEKİLİR.ZAYIFLAYAN SURİYEDE ORTAYA PYD BELASI ÇIKAR.
allah yar ve yardımcısı olsun hepsinin kor kursunlardan korusun
anasini satiim ben terorist olsam tamam tum detaylari ogrendim. kardesim haber mi yok yapmayin boyle haberler birakin mehmetcik rahat rahat ansizin binsjn tepelerine. siz de sonra zafer haberi yazin
doğruysa bu askeri özel bilgileri teröristler kaçsınlar diye mi yapıyorsunuz!!!
pyd saflarındaki (buralara nebk yemeye geldiyse artık )bir Japon "Türkler savaş makinası gibi..Kazanma şansımız yok ama direneceğiz" demişti strateji doğru zaten hakim tepeler ele geçirildi..Yavaş yavaş yıldırma doğru olur aceleyle girilecek bir şekilde yok zaten
ne kadar çok ayrıntı var. Bari gireceğimiz saati de söyleseydiniz o eksik olmuş. Belki de sağ gösterip sol vururuz, Rabbim cümlesini korusun..
Yazın yazın , adamlara istihbarat yapın tedbir alsınlar yada kaçsınlar .
iyi ,güzel kenti kuşatın sivilleri kurtaralım ama ,oradaki pkk ve pyd yi nasıl yakalıyacak onlar köstebek gibi yer altından tüneller açıyorlar, toprak üstünden kuşattık ama toprak altından nasıl yapılacak ,ancak ada gibi etrafı derince kazılıp mevzi gibi suyla doldurmak ozaman yer altındaki tüneller ortaya çıkacaktır ve yüksek basınçtaki su yolunu bulup fışkıracaktır
Bırakın gelsinler, hatta kandilde kobanide Halep te nerede ne kadar PYD li PKK lı terörist varsa Afrine gelsin . Bundan daha güzel birşey olabilirmi dağıldıkları topraklarda ,girdikleri deliklerde aramaktansa etrafları çevrilip hepsi toplu şekilde imha edilir. Gberip gider soysuz hainler.
Diğer Haberler
Tokat'ta 3,5 liralık ürün izdihamı

Tokat'ta 3,5 liralık ürün izdihamı

Bodrum Danimarka’da tanıtılıyor

Bodrum Danimarka’da tanıtılıyor

Muş’ta çığ tatbikatı

Muş’ta çığ tatbikatı

Kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar (2)

Kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar (2)

CHP'li Sındır: Tarım Bakanlığı'nın tepesinde lobiler var

CHP'li Sındır: Tarım Bakanlığı'nın tepesinde lobiler var

Profesör Şimşirgil Elazığlılarla buluştu: "Kaynağı belli olmayan söylemlerle Abdülhamit Han çok yanlış tanıtıldı"

Profesör Şimşirgil Elazığlılarla buluştu: "Kaynağı belli olmayan söylemlerle Abdülhamit Han çok yanlış tanıtıldı"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.