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Zeytin Dalı Harekatı'nda kritik bir aşamaya geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 04:51 | Son Güncelleme

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli gelişme kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin ilçe merkezinin tamamen kuşatıldığını açıkladı. Açıklamada, kritik öneme sahip bölgelerin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, kritik öneme sahip bölgelerin ele geçirildiği belirtildi.

20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda kritik bir aşamaya geçildi. Afrin ilçe merkezi tamamen kuşatıldı. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. Açıklamada, Afrin ilçe merkezinin 12 Mart itibarıyla kuşatıldığı belirtildi. "Müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir" denildi.

GÜVENLİ KORİDOR

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından sivillerin güvenli çıkışı için koridor oluşturuldu. Sivillerin güneyden ilçe merkezini terk etmeleri için imkan sağlandı. Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.

Terör örgütünün ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivilleri engellemeye çalıştığı yönünde de haberler var. Canlı kalkan olarak kullanılmak istenmeyen sivillerin bir kısmı canlarını tehlikeye atarak kaçmayı başarabiliyor. Kurtarılan köylere traktör, kamyonet ve binek araçlarla giden sivilleri ÖSO mensupları karşılıyor.

Afrin’den son görüntüler!Afrin’den son görüntüler!

ÖSO, sivillerin güvenliğini sağlayarak yerleşmelerine olanak veriyor. TSK ve ÖSO bir yandan Afrin'de ilerleyişini de sürdürüyor. Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Mağaracık ve Dermeşkanlı köyleri ile Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köyleri teröristlerden temizlendi.

Şeyh Abdurrahman ve Kela köyleri de YPG/PKK'dan temizlenen yerler arasında.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlar ile terör örgütünün kazdığı derin çukurları aşmak için kullanılacak köprüler sınıra gönderildi.

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