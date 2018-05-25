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Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son 1 hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3’ü sözde lider kadroda 49 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 474’e ulaştığını bildirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haber!

TSK, 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin, Siirt ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. Operasyonlar kapsamında 3’ü sözde lider kadroda olmak üzere 49 terörist etkisiz hale getirildi. Tespit edilen 37 adet EYP ve 11 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi. Operasyonlarda 7 asker şehit olurken, 12 asker ise yaralandı.

UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 473 kişi yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde bin 83 kilogram toz esrar, 178 bin 15 kilogram kubar esrar, 508 bin 737 adet kök kenevir, 128 litre kaçak akaryakıt, 162 bin 990 paket kaçak sigara ve 9 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI: 4 BİN 474 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda şu ana kadar 4 bin 474 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 233 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülüyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 225 adet mayın ve bin 194 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı TSK PKK terör

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