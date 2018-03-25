"Zeytin Dalı Harekatı terörle mücadele harekatıdır"

CENEVRE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'nın terörle mücadele harekatı olduğunu vurgulayarak, Suriye’de PYD/PKK terör örgütünün baskıları nedeniyle 300 bin Suriyeli Kürt'ün Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

Kahraman, İsviçre'deki dört günlük resmi ziyaretinin son gününde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılarak üye ülkelerin temsilcilerine hitap etti.

Konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi veren Kahraman, Türkiye'nin, Suriye sorununun başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesi için üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeyi sürdürdüğüne işaret etti.

Kahraman, "Türkiye, Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Zeytin Dalı Harekatı bir terörle mücadele harekatıdır. Bizim mücadelemiz terörledir. Suriye’de PYD/PKK terör örgütlerinin baskıları sebebiyle 300 bin Suriyeli Kürt kardeşimizin Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldığını bilmenizi isterim." dedi.

- "Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi"