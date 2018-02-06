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Zeytin Dalı Harekatına destek

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 18:49 | Son Güncelleme

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere vatandaşların desteği sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında görev alan askerlere vatandaşların desteği devam ediyor.

ATT DER tarafından Türk Kızılayı İskenderun Şubesi'ne, Zeytin Dalı Harekatında görev alan Mehmetçiğe dağıtılmak üzere 10 kurban bağışında bulunulurken, Türk Kızılayı İskenderun Şubesi Aşevi'nde hazırlanan 2 bin kumanya da askerlere dağıtıldı.

Bağışlanan kurbanlar Reyhanlı sınırında ATT DER, Türk Kızılayı ve 112 Acil Servis çalışanlarının duaları eşliğinde kesildi.

ATT DER Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Baltacı, yaptığı açıklamada üyelerinin katkılarıyla oluşturdukları bütçeyle ve Türk Kızlayı'nın katkılarıyla Mehmetçiğe destek olduklarını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin muzaffer olması için dua ettiklerini ifade eden Baltacı, ihtiyaç duyulması halinde tüm teşkilatları ile göreve hazır olduklarını kaydetti.

Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay da ATT DER üyelerinin Mehmetçiğe olan desteklerinden ötürü teşekkür etti.

- İskenderunlu balıkçı Mehmetçik için "Vira Bismillah" dedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçılık yapan Gökhan Şekerlisoy, Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiklere destek olmak için 15 tayfasıyla Akdeniz'e ağ atarak balık tuttu.

Denizde iki gün boyunca avlanan ve yaklaşık 600 kilo balık tutan Şekerlisoy, balıkların satışından elde edeceği geliri Mehmetçiğe bağışlayacak.

Şekerlisoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Zeytin Dalı Harekatını sonuna kadar desteklediğini ifade eden Şekerlisoy, "Gerekirse Zeytin Dalı Harekatı boyunca ordumuz için avlanırız. Bu bir milli mücadeledir. Bize düşen vatanın bekası için canla başla çalışmaktır." dedi.

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Zeytin Dalı Harekatı

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