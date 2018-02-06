Zeytin Dalı Harekatına destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında görev alan askerlere vatandaşların desteği devam ediyor.

ATT DER tarafından Türk Kızılayı İskenderun Şubesi'ne, Zeytin Dalı Harekatında görev alan Mehmetçiğe dağıtılmak üzere 10 kurban bağışında bulunulurken, Türk Kızılayı İskenderun Şubesi Aşevi'nde hazırlanan 2 bin kumanya da askerlere dağıtıldı.

Bağışlanan kurbanlar Reyhanlı sınırında ATT DER, Türk Kızılayı ve 112 Acil Servis çalışanlarının duaları eşliğinde kesildi.

ATT DER Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Baltacı, yaptığı açıklamada üyelerinin katkılarıyla oluşturdukları bütçeyle ve Türk Kızlayı'nın katkılarıyla Mehmetçiğe destek olduklarını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin muzaffer olması için dua ettiklerini ifade eden Baltacı, ihtiyaç duyulması halinde tüm teşkilatları ile göreve hazır olduklarını kaydetti.

Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay da ATT DER üyelerinin Mehmetçiğe olan desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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