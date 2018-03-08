İstanbul'da faaliyet gösteren Artvin sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Hatay'a gelerek kan bağışladı.
"Artvin'den Afrin'e Gönül Köprüsü" sloganıyla Hatay'ın Hassa ilçesine gelen grup adına açıklamada bulunan Ali Rıza Altunel, Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını söyledi.
Harekata destek vermek için kente geldiklerini ifade eden Altunel, askerlere başarı diledi.
Grup üyeleri Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.
Kırıkhan ilçesinde de Sanayi Sitesi esnafının düzenlediği etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, askerler için dua edildi.
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