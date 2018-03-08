HABER

Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da faaliyet gösteren Artvin sivil toplum kuruluşu temsilcileri, harekata destek için Hatay'a gelerek kan bağışında bulundu

İstanbul'da faaliyet gösteren Artvin sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Hatay'a gelerek kan bağışladı.

"Artvin'den Afrin'e Gönül Köprüsü" sloganıyla Hatay'ın Hassa ilçesine gelen grup adına açıklamada bulunan Ali Rıza Altunel, Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını söyledi.

Harekata destek vermek için kente geldiklerini ifade eden Altunel, askerlere başarı diledi.

Grup üyeleri Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Kırıkhan ilçesinde de Sanayi Sitesi esnafının düzenlediği etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, askerler için dua edildi.

Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyorİlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

Kadınlar için bilgilendirme ve farkındalık sergisi

Kadınlar için bilgilendirme ve farkındalık sergisi

Şükran Öney Anaokulunda kadınlar günü

Şükran Öney Anaokulunda kadınlar günü

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Uşak Belediyesi’nden Kadınlar Günü programı

Uşak Belediyesi’nden Kadınlar Günü programı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.