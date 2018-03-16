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Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:33 | Son Güncelleme

Reyhanlı ilçesinde, YPG/PKK'nın roketli saldırılarına maruz kalan mahallede kadınlar, Mehmetçik için çeşitli hediyeler hazırladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, YPG/PKK'nın roketli saldırılarına maruz kalan Gültepe Mahallesi'nde kadınlar, el birliğiyle hazırladıkları yöresel lezzetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e gönderdi.

Harekat sırasında, terör örgütlerinin roketli saldırılarına en fazla maruz kalan mahalledeki ev hanımları, Afrin'deki askerlere moral vermek amacıyla yöreye ait yemek ve çeşitli hediyeler hazırlamak üzere bir araya geldi.

Bir evde toplanan çeşitli yöresel ürünler ile kışlık malzemeler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından teslim alındı.

Malzemeler, mahalle sakinlerinin Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla oluşturduğu konvoy eşliğinde, Mehmetçik'e ulaştırmak üzere sınır birliklerine götürüldü.

Vatandaşlardan Kezban Çağlar, AA muhabirine, askerler için her türlü yardıma hazır olduklarını dile getirerek, "Katıklı ekmek ile yöresel tatlar, meyve suyu, süt, peçete, ıslak mendil, ayran, su gibi malzemeler paketledik. Askerlerimize feda olsun. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Gülhan Gürler ise mahallede yaşayanların, söz konusu vatan olduğu için ellerinden gelen desteği verdiğini aktardı.

En büyük zayiatı kendilerinin verdiğini anlatan Gürler, "Teröristler mahallemize çok sayıda saldırı yaptı ancak bizi asla korkutamazlar. Onlara karşı dinç olduğumuzu göstermek için bu organizasyonu yaptık. Onlara karşı yenilmeyiz. Onlara karşı dik duruyoruz. Bizi yıldıramazlar, kaçıramazlar. Onların karşısında her zaman kadınlı, çocuklu hepimiz dik duracağız. Gerekirse hepimiz cepheye gideriz, kaçmayız." diye konuştu.

Erkan Çağlar da bunun küçük bir yardım olduğunu belirterek, "Askerler için her şey feda olsun" ifadesini kullandı.

- Şehitlere saygı koşusu

Dörtyol ilçesinde, Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu öğrencileri, harekata destek için Türk bayrağı baskılı tişörtlerle bayrak görüntüsü oluşturdu, 1500 metrelik mesafede şehitler için saygı koşusu yaptı.

Okul Müdürü Mehmet Doruk, harekata katılan Mehmetçik'in, kendileri için her türlü zorluğa katlandığını belirterek, "Bizler onların yanında olamasak da öğrencilerimiz ile birlikte, birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

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