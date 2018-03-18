Zeytin Dalı Harekatına destek

KİLİS (AA) - Kilis'te 18 Mart şehitleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için sabah namazı vakti tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Fetih Suresinin okunmasıyla başlayan program, güneşin doğuşuyla birlikte merkezi sistemden okunan sela ve dua ile sona erdi.

İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Faruk Kayabaş Camisi çıkışında AA muhabirine, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla kent merkezi, ilçe ve tüm köylerde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunduğunu, ardından tekbirler getirilip, dualar edildiğini belirtti.

Geçmişten günümüze kadar vatan, millet, bayrak, bağımsızlık ve tüm kutsal değerler için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerin rahmetle yad edildiğini anlatan Karatepe, "Ayrıca Afrin'de vatanımızın birliği, bütünlüğü, zalimlerin zulmünün son bulması maksadıyla yapılmış olan harekatta mücadele eden silahlı kuvvetlerimizin değerli şehitlerinin ruhuna rahmet okundu. Ayrıca cephede görevli güvenlik güçlerimize başarı, zafer ve muvaffakiyet duaları yapıldı." diye konuştu.