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Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Platformu, Afrin Harekatı'na destek amacıyla, 56 ilde 30 bin araçla şehir turu yaptı

İSTANBUL (AA) - Zeytin Dalı Platformu, Afrin Harekatı'na destek amacıyla, 56 ilde 30 bin araçla şehir turu yaptı.

Bağcılar Kirazlı Metro Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarla Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla şehir turu yaptı.

Vatandaşlara lokma dağıtılan etkinlikte, Türkiye Halı Yıkamacılar Federasyonu ve Zeytin Dalı Platformu Başkanı Uğur Avni Başarır, gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin güvenliği için sınırların çevresini teröristlerden temizleyen ve bugün Afrin'e giren askerlere destek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Başarır, etkinlik kapsamında 56 ilde ve 30 bin araçla eş zamanlı destek konvoyları düzenlediklerini belirtti.

Türk halkının Mehmetçiğin yanında olduğunu dosta, düşmana göstermek için Zeytin Dalı Platformu'nun oluşturulduğu aktaran Başarır, "Zeytin Dalı Harekatı büyük bir başarı ile tamamlandı. Şükürler olsun ki bugün birliklerimiz ÖSO ile birlikte Afrin'e girmiş, kente huzur ve barış getirmiştir." dedi.

Harekatta şehit düşen Mehmetçikleri anmak amacıyla, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü seçtiklerini vurgulayan Başarır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu, Silahlı Kuvvetlerimizin verdiği her güzel haberde birlikte sevindiğimiz bu günlerde, Zeytin Dalı Platformu olarak bu toplantıyı düzenlemek ve 56 ilimizde aynı coşkuyu halkımıza yaşatmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Zeytin Dalı Platformu olarak, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanımız Sayın Hulusi Akar olmak üzere bu harekatta görev alan tüm komutanlarımıza ve tüm Mehmetçiklerimize şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Desteğimiz eksilmeden, artarak sürecek. Zeytin Dalı Platformu olarak da desteğimizi, minnetimizi sunacağımız etkinliklerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Türk milleti zor zamanlarda bir araya gelmeyi, birlik olmayı çok iyi bilen bir millettir. Çanakkale Zaferi'nde de sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda da ve hain terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelelerde de bu gayet iyi görülmüştür. Zeytin Dalı Harekatı da tüm milletimizi bir araya getirmiş, dosta da düşmana da Türk milletinin gücünü, bölünmezliğini göstermiştir."

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Afrin Uğur Avni Başarır Zeytin Dalı Harekatı

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