Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Harekatta şehit düşen Mehmetçikleri anmak amacıyla, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü seçtiklerini vurgulayan Başarır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu, Silahlı Kuvvetlerimizin verdiği her güzel haberde birlikte sevindiğimiz bu günlerde, Zeytin Dalı Platformu olarak bu toplantıyı düzenlemek ve 56 ilimizde aynı coşkuyu halkımıza yaşatmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Zeytin Dalı Platformu olarak, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanımız Sayın Hulusi Akar olmak üzere bu harekatta görev alan tüm komutanlarımıza ve tüm Mehmetçiklerimize şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Desteğimiz eksilmeden, artarak sürecek. Zeytin Dalı Platformu olarak da desteğimizi, minnetimizi sunacağımız etkinliklerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Türk milleti zor zamanlarda bir araya gelmeyi, birlik olmayı çok iyi bilen bir millettir. Çanakkale Zaferi'nde de sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda da ve hain terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelelerde de bu gayet iyi görülmüştür. Zeytin Dalı Harekatı da tüm milletimizi bir araya getirmiş, dosta da düşmana da Türk milletinin gücünü, bölünmezliğini göstermiştir."