Polatlı'dan gelen muhtarlar, hayırsever vatandaşlardan topladıkları 300 küçükbaş hayvanı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere ikram edilmek üzere Hassa ilçesine getirerek, Hassa Kaymakamlığı'nın belirlediği komisyon üyelerine teslim etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden gelen muhtarlar ile bir grup Bayırbucak Türkmeni de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerler için kurban bağışı yaptı.

Ahşap oyma ustası Temel Reis de Reyhanlı halkına moral olmak adına ilçeye geldiklerini ve 2 gün boyunca eserlerini sergileyeceklerini kaydetti.

İlçenin sadece patlamalarla anılmasını istemediklerini belirten İskifoğlu, sanatlarının ilçede de yaygınlaşması için gerekli kursları açacaklarını ifade etti.

Reyhanlı Belediyesi önündeki serginin açılışı, Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi tarafından yapıldı.

Hataylı mozaik, ebru ve ahşap oyma ustaları ile ressamlar Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Reyhanlı ilçesinde sergi açtı.

Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçiklerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Mehmetçik Vakfı'na da 150 bin lira bağışta bulunduklarını ifade etti.

Osmaniye'den Hassa'ya gelen bir grup Bayırbucak Türkmeni de beraberindeki 9 küçükbaş hayvanı Mehmetçik'e teslim etmek üzere ilgili komisyona verdi.

Grup adına konuşan Mustafa Mahmut, Türkiye'nin mazlumların her zaman yanında olduğunu söyledi.